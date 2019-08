Cremonese, Rastelli: "Andare sotto rende tutto complicato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sconfitta per mano della neopromossa Virtus Entella non è stato per la Cremonese il miglior modo per esordire davanti al pubblico di casa. Non lo nasconde Massimo Rastelli, che in conferenza stampa analizza gli errori commessi soprattutto nella prima parte di gara. Queste le sue dichiarazioni, come riporta Cuoregrigiorosso.com:

"I primi 30 minuti non mi sono piaciuti, sembravamo timorosi e inspiegabilmente imbambolati. A volte la poca lucidità annebbia la mente, ci venivano male cose che solitamente in allenamento facciamo bene. C’era tutto per partire con entusiasmo e leggerezza: il pubblico splendido e la vittoria con il Venezia potevano farci partire con un inizio diverso. Mi aspettavo un passo falso, ma dispiace che sia arrivato alla prima in casa. Noi siamo un diesel, cresciamo con il passare dei minuti: nel secondo tempo abbiamo creato tanto cercando di raddrizzare la gara, abbiamo fatto 14 tiri in porta. Ho mantenuto il sistema di gioco cambiando solo una caratteristica. Piccolo ci ha dato una mano nell’uno contro uno, con lui le cose sono andate meglio.

Andare sotto rende tutto complicato. Alcune loro ripartenze ci hanno messo in difficoltà, rimane il rammarico dei primi trenta minuti. Quando uno perde poi vuole rigiocare subito, però la sosta ci servirà a capire cosa dobbiamo migliorare e ad aumentare il minutaggio degli ultimi arrivati. Dovremo essere pronti per fare bene subito a Pisa. I ragazzi stanno lavorando bene, non c’è nessuna distrazione. Non stiamo pensando al mercato, ma almeno finirà e da lunedì sapremo quale sarà l’organico completo della Cremonese".