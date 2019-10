© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Cremonese Massimo Rastelli ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cittadella: “Affronteremo una squadra che ha una sua filosofia e una sua identità e che lo scorso anno ha sfiorato la Serie A. Anche se ha cambiato molti giocatori ha mantenuto la sua anima ed è una nostra bestia nera, ma mi auguro che domani si possa sfatare questo tabù. Veniamo da sette punti conquistati in poco più di una settimana, che sono un buonissimo bottino che ci ha permesso di consolidare la classifica e ora ci troviamo in una posizione più consona alle nostre potenzialità. - continua Rastelli come riporta il sito del club grigiorosso – Ciofani? Sta lavorando sodo, è il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via. Quello che sto apprezzando molto è vedere un ragazzo di 34 anni, che è stato la bandiera di un’altra squadra, impegnarsi a fondo per ritrovare la condizione migliore. Mogos? C’è sempre soddisfazione quando un calciatore va a giocatore per la Nazionale maggiore. Significa che la società è stata brava a sceglierlo”.