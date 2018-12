Cremonese, Rastelli: "Col Carpi match più importante del fine anno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa in casa Cremonese per il tecnico dei Grigiorossi Massimo Rastelli. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni dell'allenatore prima della gara contro il Carpi: “Quello con il Carpi è il primo di un trittico di incontri ravvicinati e per questo è anche il più importante. Conosciamo molto bene le squadre di Castori, tecnico navigato e conoscitore della categoria. Sono squadre che sanno difendersi benissimo e al temperamento abbinano la qualità: noi non dovremo farci sorprendere. L’obiettivo primario è il Carpi: ora siamo concentrati su questa partita, al resto penseremo poi. Dal mio arrivo stiamo lavorando molto per migliorare tanti aspetti e risalire la classifica. Un campionato a 19 squadre, però, è un campionato particolarmente difficile per questo è obbligatorio pensare ad un appuntamento per volta. Al momento c’è differenza nel rendimento tra le partite casalinghe e quelle in trasferta: questo è uno degli aspetti da migliorare di cui dicevo pocanzi. Soprattutto lontano dallo Zini dobbiamo imparare a stare sempre in partita, a non uscire dalla gara a causa di episodi come invece accaduto a Lecce e Foggia. Sotto l’aspetto caratteriale dobbiamo crescere. In B non c’è altra ricetta se non stare sempre sul pezzo e lottare in modo determinato su ogni pallone perché le partite non finiscono mai”.