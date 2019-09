Cremonese, Rastelli: "Col Trapani tutto da perdere. Poco da guadagnare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un Trapani che ancora deve conquistare il primo punto in classifica, e una Cremonese determinata più che mai a dare invece continuità a quanto fatto nel weekend. Non una sfida semplice, però, per i lombardi. Che mister Massimo Rastelli, ai canali ufficiali del club, ha così commentato: "Gare così, dove sulla carta hai tutto da perdere e poco da guadagnare vanno preparate bene sotto il profilo mentale. A Trapani ci attende una partita insidiosa, affronteremo una squadra viva che ha raccolto poco rispetto alle prestazioni offerte: con la Salernitana, ad esempio, meritava di vincere ma è stata punita dagli episodi. Troveremo un ambiente carico anche perché ritiene di aver subito delle ingiustizie e avversari che cercheranno il riscatto. Dal nostro punto di vista sarà importante mostrare ulteriori miglioramenti”.

Andando poi alla rosa e alla possibile formazione: “Qualcuno rifiaterà. L’alternanza ci garantirà forze fresche sia domani sia nel prossimo impegno di lunedì. La Serie B ci ha abituati ad avvii di stagione del genere, con le neopromosse che partono forte anche perché hanno sopportato carichi di lavori diversi che le rendono brillanti. Inoltre questo è un campionato livellato verso l’alto dove ogni partita è da tripla. Credo che l’equilibrio sarà il leitmotiv della stagione. Ogni gara è una salita che va sempre giocata al meglio, cancellando dalla mente quanto fatto prima”.

E conclude poi: "Ripartiamo dalle cose positive e dall’atteggiamento visto con il Crotone: è quello che ti permette poi di fare la prestazione, di prendere fiducia e di conseguenza raggiungere il risultato”.