Fonte: forzapalermo.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Cremonese supera in casa il Palermo e si rilancia nella corsa ai play-off. Questo il commento nella conferenza post-gara del tecnico grigiorosso, Massimo Rastelli: "Oggi abbiamo dato continuità alle buone prestazioni precedenti. Battere la capolista non era facile, abbiamo interpretato bene la gara e avuto molta determinazione. Secondo tempo fantastico. Sono contento per i ragazzi, sta crescendo la fiducia e vincere può aiutarci in questa direzione. Oggi Emmers e Castrovilli erano acciaccati: Emmers c’era solo per fare numero, non poteva giocare. Soddimo e Strefezza si sono adattati in mezzo e sulla corsia, hanno risposto molto bene. Sono contento dei nuovi Soddimo e Strizzolo".