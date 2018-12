Cremonese, Rastelli: "Crotone di qualità, ma vogliamo vincere"

Il tecnico della Cremonese Massimo Rastelli ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Crotone di domani: “In settimana abbiamo lavorato quasi sempre al completo e questo è un bene perché è meglio avere problemi d’abbondanza che non il contrario. Abbiamo visto e rivisto la gara di Lecce evidenziando le cose positive e analizzando a fondo ciò che non ha funzionato e confermo le impressioni del dopo gara, ovvero abbiamo incassato gol su situazioni di palla inattiva ed è lì che va innalzata la soglia dell’attenzione. - continua Rastelli come riporta il sito grigiorosso – Il Crotone è stato costruito per vincere il campionato e si è trovato in una situazione imprevista e quando ci sono delle difficoltà si pensa a mini rivoluzioni per cambiare rotta, ma noi sappiamo che andremo ad affrontare una squadra di qualità e non dobbiamo fidarci della loro classifica. Detto questo, cercheremo di vincere perché aiuterebbe la nostra austostima”.