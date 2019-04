Cremonese, Rastelli: "Dobbiamo lasciarci dietro il Livorno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’allenatore della Cremonese Massimo Rastelli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Livorno, una partita che è uno scontro salvezza: “C’è la consapevolezza di dover dare continuità a prestazioni e risultato sia a Livorno sia nelle prossime gare. Ogni volta che scenderemo in campo dobbiamo pensare di portare punti a casa, l’ideale sarebbe vincere sempre, ma quando ciò non sarà possibile ben venga anche il pari che dà fiducia e permette di lavorare serenamente. Domani dovremo fare di tutto per lasciarci il Livorno, un avversario difficile che in casa si esalta, alle spalle. Sarà necessario recuperare energie fisiche e mentali e scendere in campo concentrati e propositivi. - continua Rastelli come riporta il sito del club - Ci sarà qualche avvicendamento, ma praticamente tutti sono al 100% della condizione e utili alla causa, solo Claiton non ci sarà per squalifica, e in questi giorni ho fatto ruotare tutti i compagni di reparto per capire quale coppia di centrali mi dà maggiori garanzie. Poche reti? Mandare in gol diversi elementi è segno di coralità, accompagniamo le azioni con tanti uomini e creiamo occasioni, questo è il valore aggiunto. I gol degli attaccanti arriveranno”.