Cremonese, Rastelli: "Finalmente abbiamo ritrovato punti e prestazione. Gaetano straordinario"

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Cremonese Massimo Rastelli guarda alla sfida contro l’Ascoli parlando di settimana finalmente serena dopo il 5-0 sul Trapani nell’ultimo turno: “Finalmente dopo la vittoria abbiamo ritrovato anche la prestazione e questo ci dà fiducia. Abbiamo creato tantissimo e concesso poco e siamo stati bravi nel non voler prendere gol e segnarne altri dopo il terzo. Durante il ritiro abbiamo cercato di sfruttare il tempo per qualche allenamento in più. Modulo? Ho cercato di dare più certezze alla squadra inserendo un giocatore come Gaetano che con un difensore in più dietro può esprimersi meglio e più liberamente. Nell’ultima gara ha fatto una prestazione straordinaria per visione di gioco e sono molto felice. Ha 19 anni e la sua risposta all’esordio è andata oltre le mie più rosee aspettative. - conclude Rastelli come riporta Cuoregrigiorosso.it -Ho sempre riconosciuto che i tifosi ci hanno sempre sostenuto, ma solo attraverso le prestazioni possiamo renderli orgogliosi di noi”.