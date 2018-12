Cremonese, Rastelli: "Foggia in crisi? Non mi fido. Dobbiamo far punti"

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Foggia il tecnico della Cremonese Massimo Rastelli ha parlato della preparazione alla sfida e del momento in casa grigiorossa: “Sarà un impegno difficile che abbiamo preparato in una settimana corta e quindi con poco tempo per recuperare energie, ma la squadra si è allenata bene con massima attenzione e disponibilità. Abbiamo lavorato su noi stessi, sui nostri principi e sulle nostre qualità, poi come dico sempre non mi fido delle squadre in difficoltà e della classifica perché il Foggia in realtà ha conquistato 17 punti. - continua Rastelli come riporta il sito del club - In queste 4 gare dovremo essere bravi a fare più punti possibile, siamo a un centimetro dai play off e solo con un cammino ottimale riusciremo ad entrare in quella zona trovando nuovo entusiasmo per affrontare il ritorno. Il punto con il Cittadella è stato un ottimo mattoncino che ci ha permesso di dare continuità ai risultati e prestazioni”.