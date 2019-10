Cremonese, Rastelli: "Gara preparata bene, interpretata non all’altezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non usa mezzi termini Massimo Rastelli per analizzare la brutta sconfitta della Cremonese per mano del Cittadella. Nella conferenza post partita -riportata da Cuoregrigiorosso.com- il tecnico dei lombardi ha sottolineato inoltre come l'inferiorità numerica per l'espulsione di Valzania abbia ulteriormente complicato la gara.

"In conferenza avevo detto ieri che avevamo trascorso una settimana complicata, essendo usciti malconci dal match di lunedì con l’Ascoli. Contro il Cittadella era l’unica partita dove non potevi scendere in campo non al 110%: abbiamo preso gol immediatamente su situazione imbarazzante, poi rimanere in dieci non ha facilitato le cose. Sconfitta meritatissima, raccogliamo i cocci e da martedì cercheremo di recuperare qualche infortunato, oltre che sistemare alcune cose."

Sull'episodio del gol: "C’è stato un contrasto con un giocatore del Cittadella rimasto a terra (Vita, n.d.r.), i ragazzi pensavano che il gioco si fermasse o che comunque qualcuno degli avversari buttasse fuori il pallone, ma noi dobbiamo pensare a giocare: la palla era buona, abbiamo preso gol e con l’espulsione abbiamo faticato ancora di più.

In dieci è diventata dura, in qualche frangente ci siamo accesi ma davvero parliamo di episodi rarissimi. Il Cittadella lo conosciamo molto bene, la partita è stata preparata nel migliore dei modi, però l’interpretazione non è stata all’altezza."

Sul mancato cambio di passo dopo le sostituzioni: "Significa che la situazione mentale non è buona, e quando è così non riesce nulla. Abbiamo sbagliato appoggi semplici, anche senza la pressione degli avversari… Sentiamo l’importanza delle gare che dobbiamo vincere per forza, a volte le cose funzionano, a volte per nulla.

Sono abituato ad assumermi le responsabilità, sono io che faccio le scelte e metto i giocatori in campo. Quando infatti le cose non vanno e i giocatori non riescono a dare quello che possono dare, si vede che non sono stato in grado di metterli nelle condizioni di fare il massimo, di trasmettere loro l’importanze delle partite. La difesa a quattro? Se avessi cambiato modulo, mi avreste chiesto come mai non ho scelto di proseguire a tre dietro. Ravanelli quando chiamato in causa ha sempre fatto ottime prestazioni, e anche oggi è stato impeccabile, per cui non ho cambiato. Di certo ci ho pensato a metterne quattro, ma venivamo da una grande prova con l’Ascoli e ho scelto di mantenere lo stesso assetto".