Cremonese, Rastelli: "I ragazzi tenevano alla vittoria. Gaetano? Gara straordinaria"

Intervenuto ai microfoni di Cuoregrigiorosso, il tecnico della Cremonese Massimo Rastelli ha così commentato il successo maturato allo Zini contro il Trapani per 5-0: "I ragazzi ci tenevano a tornare alla vittoria perché, tranne nella partita con lo Spezia, avremmo meritato di più. Oggi i calciatori hanno voluto far capire fortemente di voler uscire da questa situazione. Mi auguro che questa vittoria rappresenti il primo mattoncino di una risalita che ci conduca fuori da questa situazione. Gaetano? La sua risposta è stata al di là delle mie più rosee aspettative. Ha fatto una gara straordinaria per visione, son contento per lui perché era alla sua prima gara da titolare. Non dimentichiamoci che ha 19 anni".