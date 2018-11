Cremonese, Rastelli: "Il Lecce è stato più concreto di noi"

TUTTI PAZZI PER TONALI: L’INTER PROVA A GIOCARE D’ANTICIPO. MILAN, SE ARRIVA IBRA CUTRONE A RISCHIO. GENOA, IL NUOVO UOMO MERCATO È KOUAMÉ. BOLOGNA, SKORUPSKI: “SONO STATO VICINO ALLA FIORENTINA” - È il nuovo che avanza, inevitabile che abbia mercato. Tante richieste, tanti apprezzamenti....

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 novembre

Barça, Valverde: "E' mancata intensità, ci abbiamo provato in tutti i modi"

Man Utd, nuovo tentativo per Alderweireld a giugno: c'è una clausola

Gol e spettacolo in Ligue 1: finisce 2-2 tra Montpellier e Rennes

Bundesliga, il Werder Brema torna a fare punti: 1-1 in casa del Friburgo

Newcastle, Benitez cercato dal Guangzhou Evergrande: è in scadenza

Liga, Siviglia solo in testa: battuto 1-0 il Valladolid con Andrè Silva

Man Utd, Lindelof infortunato resta in campo. Mou: "E' un esempio"

Real Madrid, subiti 19 gol in 13 gare: mai così male da dieci anni

Bundes, il 'Gladbach ne fa quattro in rimonta all'Hannover e va 2° da solo

Liga, il Villarreal ha la meglio sul Betis e si risolleva in classifica

Ligue 1, Marsiglia batte Amiens in rimonta. Thauvin scatenato: tripletta

La Cremonese perde 2-0 contro il Lecce. Il tecnico dei grigiorossi, Massimo Rastelli, interviene così in sala stampa: "Nel primo tempo c’è stata solo la Cremonese, nella ripresa il Lecce. La differenza è stata nella concretezza dei giallorossi nel realizzare i due gol. Il Lecce è una squadra importante è che gioca bene. Di certo noi abbiamo fatto poco per portare a casa il risultato”. Lo riporta Pianeta Lecce.

