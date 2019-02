Nella sala stampa delo stadio Arechi si Salerno ha parlato il tecnico della Cremonese Massimo Rastelli che ha analizzato cosi la sconfitta contro la Salernitana: "Non sono d'accordo con chi dice di aver visto una Cremonese poco combattiva, se abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico è semplicemente perchè abbiamo avuto un giorno di riposo in meno rispetto alla Salernitana ed era necessario presentarci con un sistema di gioco meno dispendioso per alcuni calciatori e utile a coprire il campo in ogni sua zona. Per un'ora abbiamo fatto benissimo, non ricordo parate dei portieri perchè è stato un match estremamente equilibrato. Alla fine l'equilibrio si è spezzato su un calcio piazzato come spesso accade in questa categoria, bisogna anche dire che la Salernitana ha grande qualità e può dire la sua nei play off. La componente determinante? L'Arechi. Quanto al mio futuro, non sta a me parlarne: per gli allenatori parlano i risultati e siamo alla terza sconfitta di fila. Decide la società".