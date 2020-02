© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Cremonese Massimo Rastelli ha commentato in conferenza stampa la partita persa contro lo Spezia: "Abbiamo sofferto i primi venti minuti perché giocando con il rombo trovavano molta ampiezza e noi non riuscivamo a coprire bene gli spazi. Quando ci siamo messi a specchio la partita è tornata in equilibrio, chiudevamo bene e andavamo bene in ripartenza. Proprio su una ripartenza abbiamo trovato il gol. Poi è stato lo Spezia a fare la partita ma lo fa contro tutte le squadre però non aveva creato grandissime occasioni. Il pareggio ha cambiato l'inerzia, gli ha ridato fiducia e il secondo gol ha incanalato la partita verso la loro vittoria. Siamo stati bravi a non demoralizzarci e fare il 3-2 ma mancava ormai troppo poco".