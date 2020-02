Cremonese, Rastelli: "La strada è giusta. Domani tre punti pesantissimi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia del recupero di campionato fra Spezia e Cremonese il tecnico dei grigiorossi Massimo Rastelli ha parlato ai microfoni della stampa per presentare la sfida del 'Picco': "Nelle ultime tre gare abbiamo raccolto molto meno di quanto seminato. Sabato a Crotone abbiamo limitato al massimo una squadra forte, abbiamo concesso un solo colpo di testa prima del loro gol. Abbiamo peccato di buona sorte. Abbiamo pagato a caro prezzo un errore individuale ancora una volta. Sembra un paradosso ma la strada è questa. I ragazzi sono consapevoli che stanno cercando di venire fuori da questo momento di difficoltà col gioco. Niente è perso, bisogna giocare partita per partita. Domani contro lo Spezia dobbiamo dare tutto per tre punti pensantissimi"