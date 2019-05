© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della sfida pareggiata contro il Brescia, il tecnico della Cremonese Massimo Rastelli ha commentato: "Dispiace perché meritavamo di vincere per le occasioni create. Sapevamo che era difficile perché era la terza partita in sei giorni e abbiamo dovuto far giocare giocatori non al top come Montalto che aveva un problema all’adduttore, Strizzolo addirittura non poteva neanche giocare e questo ci ha penalizzato sui cambi. La squadra ha dato tutto - riporta Sportgrigiorosso.it - è stata grande la cornice di pubblico, è stata una festa dello sport in ogni caso. Ci giocheremo tutto a Perugia. Nel primo tempo forse dovevamo riempire di più l’area dove avevamo solo Montalto e Mogos che attaccava con continuità, siamo andati a folate ma avevamo anche contro la squadra che ha vinto il campionato. Era la prima volta che avevamo qualcosa in mano e quindi per la prima volta avevamo pressione addosso. Ora dobbiamo pensare alla prossima".