Cremonese, Rastelli: "Non si può giocare su un campo di patate così"

Il tecnico della Cremonese Massimo Rastelli ha parlato nel post-partita di Cremonese-Padova (0-0 il risultato finale). Questa la sua analisi, riportata da padovagoal.it: "Purtroppo è il terzo rigore in una settimana che ci negano, e ci siamo francamente stufati. Poi il gol mi sembrava regolare, ma che ci possiamo fare… Sapevamo che il Padova avrebbe provato a sfruttare i nostri errori, e così è stato ma nel secondo tempo in campo c’era solo la nostra squadra. Ho contato quattordici tiri contro i loro sei. Dimenticavo anche il fallo in area di Marcandella su Piccolo. Il loro rigore per fallo di mano di Arini? Io guardo in casa mia. E su un simile campo di patate non si può giocare a calcio".