Il tecnico della Cremonese Massimo Rastelli ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Palermo di domani: “Dobbiamo ripartire dalle ultime prestazioni, ma senza accontentarci. I risultati positivi aiutato a lavorare meglio e quella di domani sarà una gara fondamentale contro una squadra come il Palermo che reputo una corazzata e che sarà arrabbiata dopo la sconfitta con la Salernitana. - continua Rastelli come riporta il sito del club – Strizzolo? Tutti i nuovi ragazzi possono dare una robusta mano alla crescita della squadra, ma vorrei ringraziare tutti coloro che si sono adattati finora a coprire determinati ruoli.In settimana ho provato molte soluzioni perché dovremo essere pronti a qualsiasi evenienza. La rifinitura serve a tirare le somme del lavoro di questi giorni”.