© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella conferenza stampa giornaliera, come riferisce il sito ufficiale del club, in casa Cremonese ha parlato anche mister Massimo Rastelli:

“Per un allenatore è importante iniziare già dal ritiro per creare le giuste basi e programmare al meglio la stagione. Come ha detto il direttore partiamo da una buona base e con unità di intenti con il direttore generale Armenia e lo stesso Bonato si sta cercando di andare ad alzare le caratteristiche dell’organico immettendo pedine che ci permettano di partire da dove abbiamo terminato: in crescita costante. Personalmente sono molto carico e tranquillo”.

Analizzando i nuovi innesti: “Il reparto difensivo già era composto da calciatori molto bravi. Con Ravanelli abbiamo cercato di dare ulteriore freschezza: Luca è un ragazzo interessantissimo, così come lo è, qualora arrivasse, Zortea che ha grandissima prospettiva. Palombi? Ha una buonissima qualità di base ed è velocissimo. E’ una seconda punta che attacca gli spazi e vede la porta. In sostanza ha caratteristiche importanti per l’idea di gioco che andremo a sviluppare”.