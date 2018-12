Cremonese, Rastelli: "Premiato il coraggio, questa la giusta mentalità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Massimo Rastelli, tecnico della Cremonese, riportate da cuoregrigiorosso dopo la vittoria contro il Crotone. "Gli episodi ci sono stati favorevoli, siamo stati bravi a tener duro fino alla fine del primo tempo, poi nella ripresa siamo riusciti a trovare il gol. Premiato il coraggio dei nostri contro una squadra che ora è in difficoltà, ma che punta al ritorno in Serie A immediato. La partita l’abbiamo vinta sulla parata di Ravaglia. Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire, loro si giocavano tantissimo, così come noi, e in una sfida come questa l’aspetto tecnico è secondario. Poi, ovviamente, l’espulsione ha condizionato. Abbiamo messo in campo le due caratteristiche principali che occorrono in questa categoria: umiltà e fame. Con questa mentalità risaliremo".