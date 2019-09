© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Cremonese Massimo Rastelli ha presentato in conferenza stampa la sfida contro l'Ascoli: "Visto l’impatto che hanno avuto sul mercato, io avevo già pronosticato l’Ascoli tra le squadre che avrebbero fatto un campionato importante. Sono partiti molto bene e il primo posto è meritato. Noi veniamo da prestazioni altalenanti e stiamo cercando di trovare le contromisure necessarie per dare alla squadra un rendimento costante - riporta cuoregrigiorosso.com -. I ragazzi sono consapevoli, così come noi dello staff, che stiamo cercando di dare una forte sterzata al nostro campionato. Sappiamo di non essere ancora nelle migliori condizioni, però non dev’essere un alibi questo, ma anzi uno sprone a dare ancora di più".