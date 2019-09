© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Guarda al bicchiere mezzo pieno il tecnico della Cremonese Massimo Rastelli, che intervenuto nel post-gara della sfida di Trapani ha così parlato in conferenza stampa: "Questa era una partita equilibrata, eravamo partiti bene. Il punto è positivo, anche se siamo rammaricati per le poche occasioni. Trapani? I punti adesso gli hanno un po' smosso la classifica, il calcio è fatto di episodi e i granata non meritano quella posizione. Possono salvarsi tranquillamente. Noi? Siamo i favoriti, ma dobbiamo dimostrarlo in campo".