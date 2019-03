Cremonese, Rastelli: "Ringrazio i tifosi, oggi abbiamo rischiato poco"

Massimo Rastelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un successo insperato e fondamentale quello ottenuto allo scadere dalla Cremonese contro il Benevento. Al termine della gara dello Zini il tecnico grigiorosso Massimo Rastelli ha parlato in conferenza stampa, ringraziando i tifosi per il sostegno e complimentandosi con i suoi uomini. Queste le sue parole riportate da Anteprima24.it:"Li voglio ringraziare perché ci hanno sostenuto per tutta la gara. Chiedo scusa se in passato ci sono stati dei fraintendimenti. Quando dico qualcosa lo faccio solo per la Cremonese e la salvezza, le uniche cose che contano. Ci tenevo a dirlo. Sono naturalmente felice per questi tre punti ottenuti all’ultimo istante. I ragazzi provano sempre a mettere in pratica quello che proviamo. Oggi ci siamo riusciti rischiando pochissimo. L’episodio finale, tra l’altro in dieci uomini, la dice lunga sulla nostra forza e sulla voglia che abbiamo avuto di vincere. Basti guardare quanti eravamo in area in quell’occasione: Emmers ha segnato, poi c’erano Arini e Carretta che stavano accorrendo, Castagnetti ha tirato e Renzetti ha fatto il cross. E’ iniziato un altro mini-torneo di undici partite, non ci saranno grandi o piccole squadre e sarà necessario fare punti su ogni campo. Quando si fatica a segnare, il mister ha il compito di trovare la chiave giusta. Siamo stati bravi ad andare negli spazi e attaccarli, ma è chiaro che dobbiamo migliorare. Diciamo serviranno 40 punti per essere tranquilli".