Cremonese, Rastelli: "Rispetto per l'Entella, ma vogliamo altri 3 punti"

Il tecnico della Cremonese Massimo Rastelli ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Virtus Entella: “Dobbiamo prendere quanto di buono fatto a Venezia, ma anche migliorare ciò che non ha funzionato in quella gara. Abbiamo grande rispetto per l’Entella una neopromossa che aveva già un anno fa un organico da Serie B. Ha una rosa che alla qualità abbina l’entusiasmo e un’organizzazione ben definita. Prima giornata? Come sempre è imprevedibile e ha confermato tutte le difficoltà che si incontreranno nel torneo con le favorite che hanno faticato tantissimo. Per noi sarebbe fondamentale trovare altri 3 punti domani per poi preparare la successiva sfida a mercato chiuso, con l’organico al completo. - conclude Rastelli come si legge sul sito del club facendo il punto sulla sua squadra – Terranova da qualche giorno sta lavorando con continuità e sta continuando il suo programma di recupero. Anche gli ultimi arrivati stanno trovando una condizione accettabile, mentre Piccolo è recuperato al 100 per cento”.