Cremonese, Rastelli: "Sarebbe un peccato non conquistare i play off"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Cremonese Massimo Rastelli ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Brescia, fresco di promozione in Serie A, tornando anche sulla vittoria contro il Carpi: “Siamo stati bravi a ribaltare la gara a Carpi, non era semplice. Abbiamo rincorso a lungo e recuperato tanti punti sulle avversarie . Abbiamo davanti ancora 180’ minuti da giocarci, il nostro destino è nelle nostre mani. Fino all’ultimo secondo giocheremo per conquistare una posizione nei play off. Saranno due sfide difficili che prepareremo al meglio per non lasciare nulla di intentato. - continua Rastelli come riporta il sito del club grigiorosso – Brescia? Approfitto per fare loro i complimenti per il risultato ottenuto. Mi aspetto comunque una squadra che non regalerà nulla, vorranno onorare al meglio il derby”.

Sul finale di campionato: “L’ulteriore difficoltà è la terza gara in 6 giorni, a livello di energie stiamo raschiando il fondo del barile. Impiegherò forze fresche e sicuramente ci saranno avvicendamenti in tutti i reparti. Non dobbiamo avere nessun rammarico. Ci sono state difficoltà e assenze importantissime, ho avuto tutta la rosa a disposizione solo da fine febbraio. Abbiamo la ferma volontà di agguantare i play off e vista la situazione sarebbe un peccato non riuscirci”.