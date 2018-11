In vista di Cremonese-Livorno, il tecnico della formazione di casa Massimo Rastelli ha parlato in conferenza stampa. "E’ stata una settimana molto positiva: ho trovato un gruppo motivato e con una grande cultura del lavoro. Sono davvero soddisfatto. In una settimana non si può certo pensare di stravolgere l’assetto di una squadra costruita in un certo modo. In questo periodo sto solo cercando di immettere concetti che mi sono cari. Duttilità? Mi è sempre piaciuto cambiare anche a partita in corso, in base al momento e alle esigenze. Credo sia importante avere un’identità, ma lo è altrettanto la capacità di cambiare canovaccio. Per il resto (sorride il mister, ndr) si gioca in 11, i numeri interessano più a voi giornalisti”. Per Rastelli sarà l'esordio allo stadio Zini, il tecnico ha così parlato: "Sarà emozionante. Lo è sempre quando si inizia un nuovo percorso, lo è a maggior ragione quando lo si può fare davanti al proprio pubblico. Poi, però, la testa sarà alla partita. Ho una squadra molto esperta e questa esperienza dovremo metterla in campo”.