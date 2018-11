Cremonese, Rastelli si presenta: "Voglio conquistare i play off"

Il tecnico Massimo Rastelli ha parlato in conferenza stampa presentandosi alla nuova piazza di Cremona dove è stato chiamato per sostituire Andrea Mandorlini: “Questa è una società storica e di grandissima tradizione, non ci ho pensato un secondo prima di accettare questa proposta. Conosco già tutti i calciatori e mi sono fatto un'idea precisa su come giocare per raggiungere gli obiettivi prefissati. L'organico ha giocatori d'esperienza e giovani molto interessanti, ci sono grandi valori morali e non vedo l'ora di mettermi al lavoro per far rendere al massimo questa squadra. - continua Rastelli – Vogliamo risalire la classifica e arrivare in zona play off nei prossimi otto mesi, cercando di trovare le soluzioni ideali per la squadra sopratutto in attacco dove finora sono arrivati meno gol. Il passato a Piacenza? Darò l’anima per questi colori, sono un professionista. Devo essere veloce a capire se questa squadra nell’immediato deve giocare come faceva fino a ieri o se deve e può cambiare sistema di gioco”.