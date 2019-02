Cremonese, Rastelli: "Siamo in crescita, ci serve il salto di qualità"

Trasferta insidiosa per la Cremonese di Massimo Rastelli, impegnata sul campo del Cosenza. Il tecnico dei grigiorossi, in conferenza stampa, ha presentato così la partita: “Come sempre abbiamo cercato di prestare grande attenzione a quelli che potrebbero essere i loro punti deboli, ma sappiamo perfettamente che andremo ad affrontare una squadra in salute nonostante la battuta d’arresto di Livorno e lo faremo su un campo tradizionalmente molto caldo”.

Il rapporto col gol.

“Sta a noi concedere agli avversari il minimo indispensabile restando propositivi. Nelle ultime 2 gare ho contato più di 30 tiri, ma ciò non è servito a fare gol: la finalizzazione è l’unica cosa che ci manca. Creiamo gioco e occasioni, il rammarico è non riuscire a concretizzare”.

Cosa serve?

“Da un mese e mezzo vedo giorno dopo giorno la squadra in costante crescita: muovere sempre la classifica e fare quel salto di qualità che ancora ci manca restano i nostri obiettivi”.

Out Arini.

“Fortunatamente i recuperi di Castagnetti ed Emmers e l’arrivo di Mbaye ci tutelano dal punto di vista numerico, anche se sappiamo che le caratteristiche di Arini sono difficilmente sostituibili”.

Sul Cosenza.

“Braglia è un allenatore molto preparato ed esperto che cambia molto durante gli incontri, dovremo essere pronti ad ogni evenienza”.