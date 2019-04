Cremonese, Rastelli: "Siamo in crescita, il Crotone ha grande qualità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Rastelli, tecnico della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Crotone: “Partiamo per Crotone con la consapevolezza di avere ottenuto una serie di risultati importanti, ma con la stessa consapevolezza di non aver ancora raggiunto nulla. I risultati aiutano ad affrontare con meno apprensione le partite, ma per ottenerli ci abbiamo messo grande attenzione, voglia e tutto ciò che serve per farli nostri. Questa squadra sta crescendo, mi auguro che domani sappia interpretare bene le due fasi come accaduto recentemente. Nelle ultime 3 gare ho fatto scelte che definirei scientifiche, alternando gli uomini ma mantenendo alcuni punti fissi. Scelte che hanno pagato, tanto che oggi ho un gruppo in buone condizioni dove tutti sanno di essere utili alla causa. Per quanto riguarda l’undici iniziale sceglieró in base alla partita che mi sono immaginato e abbiamo preparato in settimana. Strizzolo e gli altri attaccanti si stanno impegnando tantissimo, danno l’anima, lavorano per la squadra: i gol sono la loro giusta ricompensa. Il Crotone? Rispetto all’andata, quando ci misero in difficoltà, non è cambiato niente: il Crotone era stato costruito per vincere il campionato, ha grandissima qualità e nel suo stadio moltiplica le energie. Per loro sarà una partita fondamentale, siamo consapevoli di questo”.