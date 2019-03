Cremonese, Rastelli: "Siamo sulla buona strada, ma c'è molto da fare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Cremonese Massimo Rastelli ha parlato del ritorno in campo dopo la pausa con la delicata sfida contro l’Hellas Verona da affrontare: “La sosta è stato l’ultimo momento utile per rifiatare, adesso ci attende un finale a grande ritmo dove sarà fondamentale raccogliere sempre perché i punti peseranno tantissimo. Il Verona è una corazzata costruita per vincere il campionato, siamo consapevoli dell’importanza di questa gara e delle difficoltà che ci attendono. Hanno qualcosa in più rispetto al Benevento anche se si tratta di due squadre di grande qualità, ma i veneti arrivano da un periodo molto positivo, caratterizzato da un ottimo gioco. - continua Rastelli come riporta il sito del club lombardo –Il campionato è molto equilibrato, direi che da Salernitana e Cosenza in giù tutte sono in lotta per evitare la zona calda della classifica. Questa squadra ha preso coscienza del momento, si è resa conto che quello che davamo non era sufficiente e si è rimboccata le maniche. La strada intrapresa è quella giusta, ma non abbiamo ancora fatto nulla”.