Cremonese, Rastelli: "Soddisfatto della prestazione, ma c'è anche rammarico"

Dopo il pareggio contro il Cittadella, il tecnico della Cremonese Massimo Rastelli ha commentato ai microfoni di Cremona1: "Sono soddisfatto della prestazione in generale e di come abbiamo lottato su ogni pallone - riporta cuoregrigiorosso.com -. C’è rammarico perché nella parte centrale del secondo tempo c’è stato un nostro predominio in cui abbiamo messo alle corde il Cittadella e avremmo potuto segnare in qualsiasi momento. Sono una squadra rognosa che veniva da risultati importanti, non era facile".