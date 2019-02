Cremonese, Rastelli: "Spezia più forte di quanto la classifica racconti"

Massimo Rastelli, tecnico della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa prima della trasferta in casa dello Spezia di domani: "Domani si affronteranno - si legge sul sito ufficiale dei grigiorossi - due squadre in salute che hanno cominciato bene il nuovo anno. Per il gioco espresso finora lo Spezia meriterebbe anche una posizione di classifica migliore rispetto all’attuale. Noi siamo consapevoli delle difficoltà che andremo ad affrontare. La speranza è di poter dare continuità ai nostri risultati. Le doti migliori degli uomini di Marino? Le ripartenze e le doti di alcuni elementi nell'uno contro uno ma attenzione anche alla fisicità perché è un organico ben strutturato. Per quanto ci riguarda, dovremo andare oltre i problemi che sembrano non finire mai. I nuovi innesti mi permettono comunque di avere soluzioni sulle quali lavorare. Il mercato? Mi reputo soddisfatto, perché abbiamo trovato e inserito caratteristiche che ci mancavano, con giocatori di categoria. Gli obiettivi sono stati centrati e anche Mbaye e Longo si sono integrati rapidamente in gruppo: conoscono i sistemi di gioco e questo ha permesso loro di allenarsi subito molto bene. Longo, che ha fatti benissimo nella B spagnola, ha voglia di rivalsa rispetto alla recente esperienza con l’Huesca. La formazione? Dopo la prestazione di Palermo è impensabile stravolgere qualcosa, ma in base agli inconvenienti della settimana valuterò le varianti del caso”.