Cremonese, Rastelli: "Tanti errori, ci abbiamo provato, ma non è bastato"

L'allenatore della Cremonese, Massimo Rastelli, analizza così la sconfitta maturata contro l'Empoli. Queste le sue parole: "Stasera abbiamo commesso qualche errore di troppo, ma a cambiare l’inerzia è stato il rigore. Se fossimo riusciti a chiudere il primo tempo sul 2-1 sarebbe stata un’altra partita, nel secondo tempo abbiamo cercato in tutti i modi di andare in vantaggio poi in contropiede abbiamo preso il 3-2. Questa squadra non riesce a superare dal punto di vista psicologico certe barriere che si creano quando l’avversario recupera. Oggi abbiamo provato fino alla fine a pareggiarla, ma non ce l’abbiamo fatta".