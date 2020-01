© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore della Cremonese, Massimo Rastelli, ha parlato dopo la gara persa nel finale contro il Pisa. Queste le sue parole riportate da Cuore Grigiorosso: "La classifica ci preoccupa ora come ci preoccupava prima. I ragazzi hanno questa fragilità mentale: sanno di aver dato tutto, ma non ha fruttato. Sì, oggi è stato un vero suicidio. Sul 2-0 stavamo giocando benissimo e purtroppo l’errore che gli ha permesso di accorciare le distanze ci ha fatto ripiombare nelle nostre paure". E sull'espulsione: "Mi aveva già ammonito, poi dopo il 4-3 ho detto che c’era un blocco su Arini grosso come una casa, ma senza essere maleducato".