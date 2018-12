Dopo la sconfitta contro il Foggia, il tecnico della Cremonese Massimo Rastelli ha parlato in conferenza stampa: "La notizia della morte del nostro tifoso ha sconvolto tutti noi. Stava venendo qui a vedere la gara e ha avuto un malore. Ci ha colto di sorpresa e siamo addolorati per questa notizia. Facciamo le condoglianze alla famiglia e siamo vicini alla curva. Mette in secondo piano quella che è stata la gara ma ovviamente siamo qua e dobbiamo commentarla, anche se è difficile - foggia.iamcalcio.it -. Siamo stati bravi a reagire subito. Abbiamo fatto la gara sull’1-1 e invece ci siamo trovati sotto 3-1 senza neanche accorgersene, in maniera immeritata. Nella ripresa abbiamo fatto poco per riaprire la gara, siamo stati poco incisivi. Il Foggia ci ha chiuso tutti gli spazi, abbiamo avuto degli spunti interessanti soprattutto con Strefezza che ha dato vivacità".