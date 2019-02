© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal sito ufficiale della Cremonese arriva uno stralcio delle parole in conferenza stampa del tecnico grigiorosso Massimo Rastelli alla vigilia del match contro il Padova: "In Serie B la classifica non andrebbe mai guardata soprattutto dopo il mercato di gennaio. Il Padova ha cambiato volto, inserendo 10 nuovi giocatori, 8 dei quali hanno vinto campionati di B ed hanno giocato in Serie A. L’errore più grande sarebbe sottovalutare l’appuntamento di domani: per noi sarà una partita non più semplici di quelle con Palermo e Spezia. Dobbiamo ritornare a fare punti. Con lo Spezia ho visto tante cose positive, la prestazione c’è stata, ma abbiamo pagato due errori individuali. Cose che nel calcio ci stanno, ora guardiamo avanti: siamo comunque in un momento positivo. Continueremo a giocare partita su partita per ottenere risultati positivi e muovere la classifica. Guadagnare sempre punti, anche quando non è possibile vincere, resta fondamentale. I recuperi di Castagnetti e Piccolo? Hanno lavorato a pieno regime – spiega il tecnico – sul loro impiego farò le dovute valutazioni anche considerando le esigenze generali della partita. Posso però dire che giocando in questo modo abbiamo trovato la nostra identità, ma non è detto che in futuro non ci si possa schierare in campo diversamente: abbiamo elementi duttili, e questa è una risorsa”.