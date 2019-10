Cremonese, Rastelli: "Vittoria meritata contro grande squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Cremonese vince di misura contro l'Ascoli. A fine gara, in sala stampa, interviene l'allenatore dei grigiorossi, Massimo Rastelli. Queste le sue parole: "Ci hanno impensierito anche se grandi occasioni non ne hanno create tranne quella ripartenza di Da Cruz su rinvio del portiere, è stato un attacco sterile. Una vittoria molto meritata che ci serviva contro una grande squadra che secondo me sarà grande protagonista fino alla fine di questo campionato. Soddimo? Si sta allenando bene, dopo l'infortunio di Carretta lo vediamo da seconda punta ed è cambiato il mondo per noi e per lui. Ha fatto un gol di rara bellezza, è da un po' che scalpitava ed ha trascinato tutta la squadra facendo ciò che mi aspettavo". Lo riporta Piceno Time.it.