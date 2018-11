Cremonese, Ravaglia: "Credevo fortemente a questa vittoria"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

«Ci credevo fortemente a questa vittoria, sapevo però che sarebbe stato difficile». Esordio in campionato con porta inviolata per Nicola Ravaglia, chiamato a prendere il posto di Radunovic tra i pali, complice l’infortunio al crociato del serbo: «L’importante era vincere, le rinascite nascono da un percorso fatto di mattoncini, oggi ne abbiamo posto uno importante e dobbiamo andare avanti così». Anche il portiere, come il collega ed amico Brighenti, si sofferma sulla nuova gestione Rastelli: «Ha cercato di trasmetterci grande serenità, capendo il momento che stavamo vivendo. Ci siamo stretti insieme, uniti, per cercare il successo», riporta Cuoregrigiorosso.com.