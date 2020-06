Cremonese, Ravaglia: "Inizia il nostro Mondiale. Onorerò la maglia fino alla fine"

Dalle colonne de La Provincia di Cremona, è intervenuto il portiere della Cremonese Nicola Ravaglia. Che ha fatto il punto della situazione quando mancano poco più di 48 ore dal match contro l'Ascoli, il primo dopo il lungo stop dovuto al Covid: "Sta per iniziare il nostro Mondiale. Pochi giorni, undici partite. Dobbiamo vedere la cosa sotto due punti di vista. Il primo, quello più importante, è che si torna a giocare perché il virus ora fa meno paura. La seconda che abbiamo la possibilità di riscattare una prima parte di stagione di certo non positiva. Due mesi e mezzo senza campo sono uno stop senza precedenti. Giocare a porte chiuse già è molto particolare, la condizione fisica poi cambierà ancora di più le cose: i valori credo saranno diversi rispetto al pre Covid. Il nostro obiettivo è la salvezza e uscire da queste sabbie mobili. Non dobbiamo perdere il target. Poi faremo un reset eventualmente e anche altri calcoli. Ora non ce lo possiamo permettere".

Una nota sul suo futuro: "Onorerò la maglia fino alla fine del campionato. Qualsiasi cosa succeda non mi tirerò indietro. Poi a fine stagione mi siederò al tavolo con la società per capire se ci possa essere ancora bisogno di me a Cremona. Fino a quando si gioca ci sarò".