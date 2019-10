Cremonese, Ravaglia: "Lo Zini adesso deve diventare il nostro fortino"

© foto di Andrea Rosito/Cosenza24.net

Conferenza stampa di metà settimana in casa Cremonese, con Nicola Ravaglia che ha parlato alla stampa: "Stiamo facendo tutto il possibile per recuperare al meglio in vista della sfida di domenica, dopo la gara contro l'Ascoli ci teniamo molto: abbiamo molto morale dalla vittoria contro una squadra importante, e ora lo Zini deve diventare il nostro fortino. Non ero al top, forse non avrei neppure dovuto rimanere in campo, è stata una scelta un po' incosciente ma l'adrenalina ha dato a me, come ai compagni, tanta carica. Ho tanto senso di responsabilità, e devo molto a una grande proprietà, qua ci sono prospettive future decisamente ambiziose: anche noi dobbiamo di volta in volta alzare l'asticella".