Cremonese, Ravaglia: "Manteniamo il motore in folle in attesa di ingranare la marcia"

In una sorta di intervista con gli studenti, ai canali ufficiali della Cremonese è intervenuto il portiere Nicola Ravaglia: "Anche sportivamente non è stato semplice vivere questo momento, perché quando sei abituato ad allenarti al campo o in un centro sportivo come quello che possiede la Cremonese, dove hai spazi e strumenti necessari per performare al meglio, è dura adattarsi, e a questo si deve aggiungere che sono venute a mancare tante persone a noi care, aspetto che ha inciso e non poco su quello psicologico. Però, in attesa dei responsi delle leghe, il nostro lavoro, come professionisti è quello di mantenerci in forma il più possibile, anche attraverso i sistemi che la squadra e la società ci ha dato: ogni giorno ci colleghiamo in video chat con i preparatori, usando gli strumenti che le nostre dimore ci consentono di avere riusciamo ad allenarci un'ora e mezza. Io poi ho la fortuna di vivere in una casa abbastanza grande, riesco a fare corsa in giardino e a toccare il pallone. Allenarci è il nostro dovere, cerchiamo di essere pronti per quando saremo richiamati. A ogni modo credo molto nella mente, in uno sport di alta performance come il calcio a questi livelli la testa fa la differenza, è fondamentale rimanere focalizzati a livello mentale più che fisico: dobbiamo rimanere lucidi con l'obiettivo davanti, se cala l'adrenalina essere tonici fisicamente conta fino a un certo punto. Manteniamo il motore in folle in attesa di ingranare la marcia".

Conclude poi: "Spero intanto si possa trovare un vaccino per ritornare a una vita normale, in questo periodo abbiamo testato con mano cosa vuol dire la libertà. Ne siamo stati privati, ma da questa esperienza dobbiamo imparare, anche se è stata negativa: dobbiamo sempre cercare di vedere l'opportunità che l'ostacolo ci mette di fronte. La libertà è un dono, va protetto, e da li costruire il nostro futuro. I giovani non devono passare il tempo tanto per fare, cazzeggiare, i giovani devono trovare il tempo per informarsi: l'informazione è la base. E la curiosità un bene. Anche per creare la propria identità, la propria connessione con il presente".