Cremonese, Ravanelli: "C'è voglia di rivalsa e di dimostrare il nostro valore"

Il difensore della Cremonese Luca Ravanelli ha parlato ai taccuini di TuttoB.com: "Avevamo grandi aspettative alla vigilia ma non siamo stati bravi ad alimentarle nel modo giusto. Le prestazioni ci sono quasi sempre state, per i risultati non è stato così. Prima dello stop è arrivato mister Bisoli, un allenatore che conosco molto bene, caratterialmente molto forte. Il suo impatto sulla squadra era stato immediato, la speranza è che riesca a farci uscire da questa situazione. Mi auguro che la vittoria di Frosinone possa davvero segnare la svolta. Obiettivo? In cuor nostro c'è una grande voglia di rivalsa e di dimostrare il nostro vero valore, cosa che ancora non siamo riusciti a fare. Per questo vorremmo tornare in campo, ma oggettivamente va prima valutato a fondo il tema sicurezza: garantire la salute di tutti è fondamentale. Mentalmente stiamo lavorando per il ritorno, ma l'incertezza è tanta. Ad ogni modo l'obiettivo non può che essere guadagnare punti e pensare partita per partita".