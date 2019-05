Cremonese, Renzetti: "Mancato solo il gol. Crediamo nei playoff"

Fonte: Cuoregrigiorosso.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tocca a Francesco Renzetti presentarsi nella zona mista dello Stadio Zini al termine di Cremonese-Brescia, finita 0-0 con qualche rimpianto per i grigiorossi, che ai punti avrebbero meritato qualcosa in più: «Ci è mancata un po’ di lucidità negli ultimi 15-20 metri, credo che abbiamo creato tanto e non aver fatto gol è l’unico grande rammarico che abbiamo – ha commentato ai nostri microfoni, parlando anche della bellissima cornice di pubblico -. Dopo un momento di certo non facile adesso vi è un bel rapporto fra la squadra e i tifosi, giocare in un ambiente così è stupendo ed entusiasmante, ci aiuta moltissimo e ci dà molta più carica».

Dalla difesa si costruiscono le squadre vincenti. In questo campionato la Cremonese ha subito appena 30 gol in 35 partite, di cui solo 6 in ben 18 uscite casalinghe. Anche oggi, contro il miglior attacco della categoria, che però naturalmente non aveva grandi intenzioni di forzare la giocata, la retroguardia ha retto alla perfezione: «I numeri dicono questo e fanno piacere, crediamo in questa solidità difensiva e penso che da questa siano nate le basi per la risalita in classifica». E adesso si va a Perugia per l’ultima battaglia, forti di 10 risultati utili consecutivi, con la missione playoff: «Stiamo bene, c’è entusiasmo e ci crediamo – ha proseguito Renzetti -, vogliamo giocarci al meglio tutte le nostre carte»