Cremonese-Salernitana, le formazioni ufficiali: Scamacca ancora titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si gioca stasera il 36° turno di Serie B e la sfida tra Cremonese e Salernitana vedrà le due squadre impegnate in una serrata lotta per tre punti che potrebbero dare ancora maggiore tranquillità in classifica. Di seguito le formazioni di stasera:

CREMONESE (3-5-2): Ujkani; Cinaglia, Canini, Marconi; Cavion, Cinelli, Arini, Camara, Renzetti; Piccolo, Scamacca.

SALERNITANA (4-3-3): Radunovic; Casasola, Tuia, Monaco, Popescu; Odjer, Ricci, Kiyine; Zito, Bocalon, Rosina.