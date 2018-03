Cremonese, Scappini: "Non ci voleva la batosta per il 115° compleanno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Scappini, attaccante della Cremonese, è intervenuto negli studi di Sportitalia: “Oggi è stata una brutta batosta e non ci voleva perché era il 115° compleanno della Cremonese. Volevamo regalare una soddisfazione ai 9000 tifosi presenti. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno: ci sono state sempre ottime prestazioni. Ora affrontiamo queste dieci partite come battaglie e poi vedremo. Oggi avevamo tante assenze che non ci hanno aiutato. I tifosi erano delusi ma ci stanno sostenendo e finora sono stati fantastici. Ora siamo a metà classifica, non bisogna guardarsi dietro o avanti ma pensare partita dopo partita. La gara ora è su noi stessi, è una cosa mentale. Corsa promozione? Io ci metterei anche il Bari".