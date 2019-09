Cremonese, serve la svolta: attaccanti ancora a secco di gol

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Quarta giornata per il campionato di Serie B, e piccoli tabù da sfatare per la blasonata Cremonese, una tra la corazzate candidate alla promozione in A.

Un parco attaccanti, quello dei grigiorossi, da fare invidia a chiunque, ma un reparto avanzato ancora a secco di reti: la truppa di Rastelli, infatti, ha sinora siglato tre reti in altrettante giornate trascorse, ma le stesse sono arrivate dal centrocampo. Doppietta di Mogos e centro di Castagnetti.

Contro il Crotone serve la svolta.