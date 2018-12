© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non c’è solo il Padova sulle tracce di Emanuele Calaiò. A gennaio l’esperto attaccante del Parma sarà infatti uno dei nomi caldi del mercato di Serie B con almeno altri due club che lo hanno messo nel mirino. Una è la Salernitana che potrebbe essere favorita dalla volontà del calciatore di riavvicinarsi a casa. L’altra è invece la Cremonese dove come ds c’è l’ex compagno ai tempi del Napoli Leandro Rinaudo che lo avrebbe già contattato per convincerlo a scegliere la piazza grigiorossa. Lo riferisce Padovagoal.it.