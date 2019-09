Cremonese, si sblocca l'attacco: a segno Ceravolo

© foto di Federico Gaetano

Un attacco che faticava a decollare, quello della Cremonese. Come già avevamo riferito, i tre gol segnati dai grigiorossi nelle tre partite di Serie B ormai trascorse, erano arrivati dal centrocampo, ma oggi c'è stata la svolta: Fabio Ceravolo ha sbloccato il match contro il Crotone (che ha poi trovato il pari con Zanellato).

Prima rete con la maglia lombarda per il classe '87, e primo gol di un attaccante della formazione di Rastelli.

Ricordiamo che l'1-1 prima citato è solo il parziale del match, che ha preso il via alle ore 15:00.