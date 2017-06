Cremonese, si tenta di chiudere per Macek e Renzetti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Cremonese sta lavorando su più tavoli per regalare al tecnico Tesser rinforzi in vista della prossima Serie B. Per il centrocampo l'obiettivo è Roman Macek della Juventus, reduce dall'esperienza al Bari e che piace anche al Perugia. Un'operazione ben avviata che potrebbe vedere la fumata bianca prossimamente. Lo rivela l'esperto di calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullà spiegando che i grigiorossi puntano anche su Francesco Renzetti del Genoa, nell'ultima stagione al Cesena, per la fascia sinistra.