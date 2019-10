Cremonese, Soddimo al 90': "Buon punto, Baroni arrivato con umiltà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Cremonese di Marco Baroni riparte da un pareggio. A fine match, a Dazn, interviene il centrocampista grigiorosso, Danilo Soddimo. Queste le sue parole: "Esultanza dopo il gol? Eravamo in albergo e un uccellino si è schiantato sulla finestra, ho cercato di rianimarlo a tutti i costi e ci sono riuscito, poi ho detto a Deli, mio compagno di stanza, che allora avremmo vinto al Castellani con un mio gol, ma alla fine non è stato così perché è arrivato un punto soltanto. L'abbiamo preparata bene, noi abbiamo avuto più occasioni di loro, ma non ci siamo riusciti. Sono usciti i nostri valori alla fine. Dedico il gol al figlio di Terranova che è nato stamattina alle 5. Cambio di allenatore? Beh, Baroni è arrivato con grande umiltà, adesso ci prepariamo per il Frosinone. Dobbiamo rimetterci in carreggiata e fare più punti possibili".